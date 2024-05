Istituita una borsa di studio di duemila euro per i giovani della provincia di Ragusa: ecco come partecipare

Una borsa di studio di 2000 euro per i giovani neolaureati della provincia di Ragusa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ragusa e promossa dalla ditta Sento, è destinata a un giovane laureato magistrale residente in provincia che abbia conseguito il titolo non prima del 1 luglio 2022. L’obiettivo è sostenere un laureato che desideri proseguire gli studi attraverso corsi di specializzazione collegati alla propria laurea magistrale.

Processo di Selezione

Una commissione esterna alla ditta Sento, composta da tre cittadini distintisi per meriti nella diffusione della cultura, valuterà le candidature. I criteri di valutazione includono: voto di laurea: fino a 20 punti. Esito del colloquio: fino a 20 punti. Voto di diploma della scuola media superiore: fino a 10 punti. Conoscenza certificata di lingue straniere (QCER): fino a 10 punti. Eventuali altri titoli: fino a 10 punti

Modalità di Partecipazione

I candidati devono inviare la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito internet della Sento, insieme al loro Curriculum e agli allegati attestanti i titoli conseguiti entro il 1 giugno 2024. Le domande possono essere inviate tramite:

PEC: sentosrl@pec.it

sentosrl@pec.it Indirizzo postale: SENTO SRL – Via V.E. Orlando, 7 – 97100 Ragusa, mediante raccomandata. Le domande dovranno pervenire entro il 1 giugno 2024. I curricula e i colloqui entro il 15 luglio 2024.

Cerimonia di Consegna

L’assegno verrà consegnato al vincitore dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, o da un suo delegato durante una breve cerimonia pubblica, alla quale il vincitore è tenuto a partecipare.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i giovani laureati della provincia di Ragusa di proseguire i loro studi e contribuire al miglioramento della comunità attraverso il loro impegno accademico e professionale.

