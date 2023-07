Trovato senza vita il corpo della ragazza modicana scomparsa, Noemi Fiore.

Trovato il corpo senza vita, di Noemi Fiore, la ragazza di 22 anni scomparsa di casa ieri e la cui denuncia è stata formalizzata dalla famiglia, poco dopo le 15 di oggi 11 luglio. E’ stata ritrovata in contrada Mista a Modica. Secondo le indicazioni della famiglia, la ragazza si sarebbe allontanata volontariamente – per motivi in via di approfondimento – nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 e non avrebbe più fatto rientro a casa.

Aveva portato con se documenti, soldi e telefono ma non rispondeva alle chiamate. La famiglia preoccupata ha formalizzato la denuncia. Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta bianca e una gonna lunga nera ed aveva con sé una borsetta a tracolla. Sono gli stessi abiti con i quali è stata trovata morta. Sul posto la Polizia del commissariato di Modica, dopo che era stato attivato il piano interforze di ricerca. Anche il 118 sul posto ma non c’era nulla da fare. Modica tutta si era mobilitata nella ricerca sia con i social che con ricerche in campo. Anche l’On. Abbate ed il Sindaco di Modica avevano lanciato un invito a chiunque avesse visto qualcosa a segnalarlo, poichè, aveva scritto Maria Monisteri, , anche il particolare più insignificante può rivelarsi fondamentale.

