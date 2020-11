Dolce & Gabbana promuove borsa sui social con sfondo della Torre Cabrera di Pozzallo - Ragusa Oggi

Dolce & Gabbana promuove borsa sui social con sfondo della Torre Cabrera di Pozzallo

La Sicilia in primo piano con un’indiretta promozione social da parte di Dolce & Gabbana. La borsa di medie dimensioni DGSicily58 viene infatti promossa con lo sfondo della Torre Cabrera di Pozzallo, la storica torre, vedetta del Mar Mediterraneo. Anche la casa di moda spiega sui social alcune informazioni che riguardano il monumento pozzallese che della città è sicuramente un simbolo assieme al buon pesce.

In estate la Regione Siciliana aveva stretto un accordo con la casa dei due famosi stilisti italiani famosi in tutto il mondo e si era svolto anche un tour in alcune città siciliane tra promozione e polemiche anche dovute all’investimento economico.