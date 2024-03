Dolce e Gabbana hanno costruito perfino un ponte per la loro serata di moda. Ecco tutti i vip (svenimenti compresi). VIDEO INTEGRALE SFILATA

Perfino un ponte e una scalinata finta, costruita a fianco del Duomo di Ortigia, a Siracusa, per l’evento di Dolce e Gabbana che questa sera ha presentato l’alta moda. Un evento glamour con tantissimi vip invitati speciali dai celebri stilisti.

Tra i numerosi vip di cui vi abbiamo già parlato in un nostro articolo, stasera anche Emma Roberts, Helen Mirren con un abito stracolorato e molto bello, il campione motogp Fabio Quartararo, la meravigliosa Sharon Stone, la splendida splendida Drew Barrymore, il famosissimo attore Christian Bale interprete, tra i vari personaggi, di Batman, il giocatore del Bayer Monaco Lewamdoski, la cantante Mariah Carey.

Tra i presenti anche Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che però ha accusato un malessere, sembra sia quasi svenuta durante la sfilata. Una grande visibilità per Siracusa e per l’intera isola in termini soprattutto di promozione con video caricati sui social che parlano della città, oltre a migliaia di foto diffuse su instagram

GUARDA IL VIDEO INTEGRALE DELLA SFILATA E A SEGUIRE I VIDEO DA INSTAGRAM TRATTI DA VOGUE E SIRACUSANEWS

CLICCA SULL’IMMAGINE SOTTOSTANTE PER VEDERE LA SFILATA

© Riproduzione riservata