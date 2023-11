DogToilet in città a Scicli e nelle borgate

Installate in questi giorni rappresentano il sistema utile per venire incontro ai cittadini che portano fuori i cani per i bisogni corporali. E non solo poiché si và verso una maggiore garanzia di pulizia delle strade. Le DogToilet sono state installate in via Francesco Mormino Penna, in piazza Busacca, in via Tagliamento. E pure anche nelle frazioni balneari del territorio. In cosa consiste il servizio gratuito. Viene erogata la fornitura gratuita dei sacchetti per cani con grande comodità d’impiego. La funzionalità: estrarre il sacchetto per cani dal dispenser, applicarlo sulla mano come un guanto, raccogliere gli escrementi canini e gettare tutto quanto nel cestino più vicino.

Un servizio pratico e facile nella città di Italo, il cane umano tanto amato in città morto negli anni passati.

Tre le forniture. Sono il distributore dei sacchetti per le deiezioni canine, un bidoncino per i rifiuti ed i sacchetti per cani. “Un servizio che abbiamo ritenuto importante – afferma l’assessore all’ambiente, Enzo Giannone – l’effetto che ne deriva è molteplice. Il fine è quello di evitare che ci siano in giro escrementi canine che danno una brutta immagine in fatto di pulizia. Mancheranno anche i conflitti tra i padroni dei cani e il resto della cittadinanza. Speriamo che andranno a diminuire drasticamente fino a sparire del tutto visto che c’è un sistema innovativo per disfarsi delle deiezioni dei cani”.