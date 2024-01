Divieto di accesso urbano per i due responsabili degli atti vandalici in piazza a Vittoria

La Polizia di Stato di Vittoria ha reagito prontamente nei confronti dei responsabili degli atti vandalici che hanno turbato la tranquillità della centralissima via Cavour e piazza del Popolo a Vittoria . I due stranieri, precedentemente denunciati per danneggiamento aggravato e disturbo alla quiete pubblica, hanno ricevuto un provvedimento tempestivo e incisivo: il DACUR, noto come divieto di accesso alle aree urbane.

Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria, in collaborazione con la Divisione Anticrimine della Questura di Ragusa, hanno svolto indagini serrate, impiegando anche il personale specializzato della Polizia Scientifica. Le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza nell’area hanno contribuito significativamente all’identificazione e alla denuncia dei due responsabili.

Il DACUR è entrato in vigore immediatamente per i due individui, di cui uno cittadino rumeno con precedenti penali e un tunisino, la cui posizione amministrativa sul territorio nazionale è ancora in fase di definizione. Questo provvedimento, emanato dal Questore, impone il divieto di accesso alle aree urbane ai soggetti coinvolti, limitando la loro presenza in determinate zone della città.

Il DACUR rappresenta un efficace deterrente contro comportamenti pericolosi e incivili.