Individuati e denunciati gli autori del raid vandalico in centro a Vittoria. Due stranieri

La Polizia di Stato di Vittoria ha individuato e denunciato gli autori degli atti vandalici in pieno centro a Vittoria, in piazza del Popolo. Due individui, un cittadino rumeno con precedenti noti alle forze dell’ordine e un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, sono stati adesso denunciati per danneggiamento aggravato e disturbo della quiete pubblica.

Gli atti vandalici, perpetrati nella centralissima via Cavour e in piazza del Popolo, hanno visto i due stranieri danneggiare tavoli e sedie dei locali della movida locale, oltre a distruggere diversi cestini comunali destinati alla raccolta dei rifiuti. La segnalazione di alcuni residenti ha attivato prontamente l’intervento della Polizia, che, seppur con la fuga veloce dei responsabili, ha rapidamente iniziato le indagini.

Grazie all’impiego di personale esperto del Posto di Fotosegnalamento della Polizia Scientifica e all’analisi delle numerose immagini acquisite da impianti di videosorveglianza cittadini, gli agenti sono riusciti a ricostruire le varie fasi dell’evento criminale e a identificare gli autori.

Uno dei responsabili, il cittadino rumeno, era già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali e di polizia. Il secondo, cittadino tunisino, risultava irregolare sul territorio nazionale. Di fronte alle evidenze raccolte e alle prove acquisite, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per i reati di danneggiamento aggravato e disturbo della quiete pubblica.

Per entrambi sono stati avviati i procedimenti per l’applicazione delle previste Misure di Prevenzione Personali irrogate dal Questore.