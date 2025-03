Distruggono muro per rubare sigarette, gratta e vinci e soldi: furto a Chiaramonte

Un furto con scasso, dalle modalità piuttosto anomale, è stato effettuato nella notte tra martedì 11 marzo e mercoledì 12 marzo ai danni un bar-tabacchi situato in contrada Coffa, territorio di Chiaramonte Gulfi. Ignoti malviventi hanno distrutto il muro dell’esercizio commerciale, presumibilmente con un grosso mazzuolo, si sono introdotti attraverso il buco alto circa 60 centimetri e hanno razziato sigarette, gratta e vinci e soldi. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 23 di martedì 11 marzo ma il fatto è stato scoperto solo al mattino successivo.

I titolari hanno sporto regolare denuncia ai carabinieri di Chiaramonte e sono tutt’ora in corso le indagini per cercare di identificare i malviventi che erano almeno in due. Inoltre, sono al vaglio anche le riprese delle telecamere di video-sorveglianza.



L’episodio si inserisce nell’ampio quadro degli episodi delittuosi che hanno interessato la provincia di Ragusa: furti con scasso e furti con spaccata hanno interessato le città di Modica, Ispica, Vittoria e Comiso. Recentemente erano stati catturati due pregiudicati rosolinesi ritenuti gli autori di un paio di furti con spaccate a Modica e Ispica ma l’allarme, fra commercianti e residenti, resta alto.

