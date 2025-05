Discoteche abusive: scattano denunce e sanzioni a Pozzallo, Scicli e Marina di Ragusa

La movida estiva entra nel mirino delle forze dell’ordine. Con l’arrivo della bella stagione, la Questura di Ragusa ha intensificato i controlli nei locali di pubblico spettacolo, soprattutto lungo le coste, dove la movida notturna attira ogni anno migliaia di giovani. Ma quello che doveva essere intrattenimento si è trasformato, in più casi, in una lunga lista di violazioni.

Pozzallo, Scicli e Marina di Ragusa: tre nomi, un unico filo conduttore. In ciascuna località, i controlli della Polizia hanno portato alla luce eventi danzanti organizzati senza alcuna autorizzazione, con gravi rischi per la sicurezza pubblica.

A Pozzallo, gli agenti del Commissariato di Modica hanno sorpreso un locale con musica e balli in corso, senza licenza di pubblica sicurezza, autorizzazione comunale né documentazione acustica. Tutto in palese violazione delle norme vigenti.

A Scicli, un altro titolare è stato denunciato per aver organizzato una serata danzante su suolo demaniale non agibile, anch’egli senza licenza. Un evento improvvisato che avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti.

Ma il caso più eclatante arriva da Marina di Ragusa, dove la Divisione di Polizia Amministrativa ha scoperto un locale trasformato abusivamente in discoteca. Al momento del blitz era in corso un evento danzante senza verifica di agibilità né autorizzazioni, in una struttura completamente fuori legge.

© Riproduzione riservata