Dipendenze, rianimazione e oncologia: nuove strutture e reparti tra Scicli, Modica e Ragusa

Accoglienza massima come massima la disponibilità a fare funzionare nuovi servizi che non sono, da oggi, sulla carta ma che sono operativi. Operativi al servizio dei cittadini. Alla prima tappa del tour ragusano dell’Assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, si è colta il grande rapporto di impegno e collaborazione fra governo regionale e periferia. Ad accogliere l’Assessore Faraoni il Prefetto Tania Giallongo, le istituzioni militari dello Stato, l’intera triade della Direzione strategica dell’Asp di Ragusa con Pino Drago, Sara Lanza e Massimo Cicero, parlamentare regionali, medici, amministratori del Comune di Scicli.

La prima tappa al Busacca di Scicli dove è stato tagliato il nastro per il CPA, il Centro per la cura delle dipendenze.

Da domani è già operativo con la disponibilità di dodici posti. Ad accogliere le persone che necessitano di attenzioni e cure c’è già il personale specializzato, reclutato in tempo record dall’Azienda sanitaria. In Sicilia ne sono attivi già nove in applicazione di una legge regionale che dà attenzione alle patologie della dipendenza. Il CPA è frutto di una sinergia fra soggetti diversi. E’ stato definito il Centro della Speranza. “Non parlerei di inaugurazione ma di momento in cui il sistema sanitario si avvicina alla gente, con i suoi bisogni, con l’accoglienza ai fragili – ha detto l’Assessore Daniela Faraoni portandosi dietro la sua esperienza su Palermo dove cento ragazzi sono stati inseriti, come ha detto lei stessa, nel mondo del lavoro – soggetti fragili e di conseguenza famiglie fragili che hanno bisogno di aiuti concreti. Oggi non deve più esistere una barriera fra chi vuole il bene e chi cerca di aiutare. In questo reparto non sarà un’accoglienza sine-die, sarà un accompagnamento nel percorso di recupero”.

Soddisfazione da parte del direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago.

“Quello di oggi è il frutto di una grande sinergia fra la nostra Direzione strategica e la Regione. In questo CPA ci abbiamo creduto e lo abbiamo reso possibile. Sarà un servizio eccezionale per la comunità iblea” – ha detto il direttore generale dell’Asp di Ragusa.

Il tour dell’Assessore Daniela Faraoni è proseguito su Modica dove è stato inaugurato il nuovo reparto di rianimazione con dieci posti letto e poi ancora la radioterapia oncologica all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa Iblea con macchinari all’avanguardia che ridurranno i tempi della radio ai soggetti oncologici. Nel pomeriggio le due Case di comunità di Chiaramonte Gulfi e di Vittoria ed il reparto di terapia intensiva del “Guzzardi” di Vittoria.

