Dieci orti urbani in concessione a Ragusa: opportunità per coltivare ortaggi

Gli orti urbani rappresentano un’opportunità per i cittadini di coltivare ortaggi in modo sostenibile e a km 0, promuovendo il consumo di prodotti freschi e a chilometro zero e riducendo l’impatto ambientale dovuto alla trasportabilità dei prodotti. Inoltre, la coltivazione di ortaggi può rappresentare anche un’attività terapeutica e di socializzazione, permettendo ai partecipanti di trascorrere del tempo all’aria aperta e in compagnia. Il Comune di Ragusa ha quindi pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse per l’assegnazione di dieci orti urbani nella vallata Santa Domenica, riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale che ne faranno richiesta. Le domande dovranno essere presentate entro il 23 gennaio 2023 consegnandole all’Ufficio Protocollo del Comune. Tutte le informazioni dettagliate sono specificate nel bando disponibile al link https://ragusa-api.cloud.municipiumapp.it/s3/5639/allegati/mercati/all-a-avviso-pubblico-manifestazione-interesse.pdf e per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Uffici dello Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, situati all’interno della Zona Artigianale, tel. 0932 676465.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it