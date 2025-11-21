Diciottenne sfregiato al volto: assolti con formula piena tre imputati

Una rissa che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti sarebbe esplosa tra un gruppo di giovani a Vittoria, nella notte tra il 28 e il 29 novembre del 2021 poco prima delle 2. Forse un apprezzamento ad una ragazza e dalle parole si passa rapidamente ai fatti. Il gruppo si sposta da davanti ad un locale, fino alla piazzetta Vittoria Colonna vicino al Comune e alla basilica di San Giovanni.

Un giovane, appena diciottenne, arriva al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria con diversi traumi e una profonda ferita al volto; una prognosi superiore ai venti giorni. Per il fatto sono state rinviate a giudizio 5 persone. Per due minorenni, originari di Gela, il procedimento è stato incardinato presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ma non se ne conosce l’esito.

Per i tre maggiorenni, accusati di rissa aggravata e lesioni personali gravissime, il processo si è celebrato davanti al giudice monocratico del Tribunale di Ragusa. Tutti e tre – due difesi dall’avvocato Matteo Anzalone e uno dall’avvocato Raffaele Catalano – sono stati assolti con formula piena per non avere commesso il fatto. Trenta giorni per il deposito delle motivazioni. foto di repertorio generata da Ai

