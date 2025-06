Detenuto aggredisce tre agenti a Ragusa: rabbia e violenza dietro le sbarre

Lo avevano convocato negli uffici della Sorveglianza generale del carcere di Ragusa per notificargli un provvedimento disciplinare. Lui era un detenuto di origine rumena all’epoca dei fatti, era il 23 maggio del 2019, 33enne. Alla contestazione il detenuto inizia ad andare in escandescenze “straccia quella carta altrimenti te la faccio pagare” è l’espressione prima che scatti l’aggressione. Altri agenti intervengono per contenerlo e nella collutazione restano ferite tre persone: un viceispettore, un sovrintendente capo e un assistente capo della Polizia penitenziaria.

Il detenuto continua: “…vi taglio la testa a tutti, ve la faccio pagare, non dimenticate che sono rumeno e vi vengo a cercare”. L’uomo, difeso dall’avvocato Massimo Garofalo, finisce a processo per violenza e minaccia, lesioni personali aggravate dal fatto di averle commesse nei confronti di agenti della Polizia penitenziaria al carcere di Ragusa. Gli agenti non si sono costituiti parte civile. Conclusa la fase istruttoria, davanti al giudice monocratico, Gemma Occhipinti, il processo è stato rinviato per discussione e sentenza al 3 dicembre.

