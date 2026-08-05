Deteneva due pistole clandestine modificate: arrestato 28enne dalla Squadra Mobile di Ragusa

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Un 28enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione abusiva di armi clandestine. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità sul territorio provinciale.

Dopo una complessa attività investigativa, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del giovane, dove sono state rinvenute due pistole classificabili come armi clandestine. Secondo quanto accertato dagli investigatori, si trattava originariamente di armi a salve che sarebbero state successivamente modificate e rese potenzialmente offensive.

Nel corso dell’intervento sono stati trovati anche, occultati, alcuni caricatori compatibili con le pistole e il relativo munizionamento.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo in sicurezza. Al termine delle formalità di rito, il 28enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività della Squadra Mobile rientra nel più ampio piano di controllo e prevenzione messo in campo dalla Polizia di Stato per contrastare la disponibilità illegale di armi e fenomeni di criminalità sul territorio ibleo.

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