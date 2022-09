Derby Ragusa – Catania rovinato, tifosi iblei: “Non entriamo”

La decisione contestata è quella di offrire, oltre alla tribuna C, la tribuna B ai tifosi del Catania. Il tutto è stato dettato da questioni di ordine pubblico dato che sarebbe stato impossibile dividere in modo concreto le due tifoserie. I posti a disposizione per i fan di casa, alla fine, sarano sono 2200, ovvero quelli della tribuna A, contro i 1200 per gli etnei. Da sottolineare come i tagliandi per i tifosi del Catania siano andati sold out nel giro di pochissimo tempo. Ancora qualche biglietto a disposizione, invece, per quanto riguarda quelli del Ragusa. fonte itasportpress