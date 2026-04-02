Derby Passalacqua-Alcamo cambia sede: si gioca al Pala Padua

La Passalacqua Ragusa comunica che per ragioni indipendenti dalla sua volontà, il derby tra Passalacqua e Sicily by car Alcamo in programma per la XXVI giornata del campionato di basket femminile di serie A2 verrà disputato domani, venerdì 3 aprile alle 20.30 al Pala Padua di via Zama a Ragusa e non più al Pala Minardi. L’indisponibilità del Pala Minardi per questa gara è dovuta – come fanno sapere dal Comune di Ragusa – ad un “aggiornamento burocratico in corso” ad opera dell’ente ibleo, aggiornamento del quale la società Passalacqua è stata messa a conoscenza solo nelle ultime ore. La Passalacqua invita i tifosi a seguire la squadra e con l’occasione comunica che, fatti salvi gli abbonamenti, ci sarà un biglietto unico per assistere alla gara e favorire la partecipazione del pubblico, al costo di 5 euro.

Si ringrazia la Virtus Ragusa per aver dato la disponibilità immediata dell’impianto di via Zama.

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