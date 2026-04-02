Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Derby Passalacqua-Alcamo cambia sede: si gioca al Pala Padua
02 Apr 2026 15:34
La Passalacqua Ragusa comunica che per ragioni indipendenti dalla sua volontà, il derby tra Passalacqua e Sicily by car Alcamo in programma per la XXVI giornata del campionato di basket femminile di serie A2 verrà disputato domani, venerdì 3 aprile alle 20.30 al Pala Padua di via Zama a Ragusa e non più al Pala Minardi. L’indisponibilità del Pala Minardi per questa gara è dovuta – come fanno sapere dal Comune di Ragusa – ad un “aggiornamento burocratico in corso” ad opera dell’ente ibleo, aggiornamento del quale la società Passalacqua è stata messa a conoscenza solo nelle ultime ore. La Passalacqua invita i tifosi a seguire la squadra e con l’occasione comunica che, fatti salvi gli abbonamenti, ci sarà un biglietto unico per assistere alla gara e favorire la partecipazione del pubblico, al costo di 5 euro.
Si ringrazia la Virtus Ragusa per aver dato la disponibilità immediata dell’impianto di via Zama.
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