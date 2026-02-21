Derby al PalAlberti: la Virtus Ragusa sfida Barcellona per restare in scia alle prime

La SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a scendere in campo per la 21ª giornata del campionato di Serie B Interregionale con una trasferta tutt’altro che semplice. Domenica alle 18, sul parquet del PalAlberti, i ragusani affronteranno Barcellona Pozzo di Gotto Basket in un derby che promette intensità, fisicità e grande equilibrio.

La posta in palio è pesante: due punti fondamentali per restare agganciati alle zone alte della classifica e dare continuità a un momento che può segnare la svolta della stagione.

Barcellona tra alti e bassi, ma con talento e qualità

I giallorossi arrivano alla sfida dopo un’annata vissuta sulle montagne russe. Alla sconfitta interna contro Milazzo è seguita la pronta reazione in trasferta a Corato, dimostrazione di un gruppo capace di rialzarsi immediatamente. Il bilancio complessivo parla di nove vittorie e dieci sconfitte, con tre successi nelle ultime cinque gare, numeri che testimoniano una crescita evidente dopo il cambio in panchina avvenuto a dicembre.

Il principale terminale offensivo resta Thomas Aguzzoli, autentico faro dell’attacco con 15,3 punti di media. Al suo fianco si distingue Fraga Perez, giocatore completo capace di produrre 14,4 punti e distribuire 5 assist a partita. Sotto le plance l’ala-pivot bosniaca Malkic assicura presenza fisica e 7,4 punti di media, mentre il serbo Veljko Dancetovic garantisce solidità e 6,5 punti a referto.

Una squadra profonda, intensa e difficile da affrontare soprattutto davanti al proprio pubblico.

Virtus Ragusa, fiducia ritrovata dopo il successo su Molfetta

La Virtus Ragusa si presenta all’appuntamento rinfrancata dalla vittoria contro Molfetta, arrivata dopo due sconfitte consecutive. Un successo che ha restituito fiducia e compattezza al gruppo, rilanciando le ambizioni in chiave playoff.

Nel match d’andata, disputato al PalaPadua, i ragusani si erano imposti al termine di una sfida durissima, risolta solo dopo un tempo supplementare con il punteggio di 86-80. In quell’occasione furono decisivi i 19 punti di Brown e i 17 di Lanzi, protagonisti di una prova di carattere in una gara ad alto coefficiente fisico.

Le chiavi del match: difesa, ritmo e attenzione ai dettagli

Al PalAlberti servirà una prestazione di grande solidità difensiva per limitare il potenziale offensivo dei padroni di casa. Ritmo controllato, gestione dei possessi e attenzione ai dettagli saranno elementi determinanti per provare a espugnare un campo storicamente complicato.

La Virtus dovrà imporsi sotto canestro e contenere le principali bocche da fuoco barcellonesi, evitando cali di concentrazione nei momenti chiave della gara. In partite di questo tipo, spesso sono gli episodi e la lucidità nei finali punto a punto a fare la differenza.

La direzione dell’incontro sarà affidata ai signori Barbagallo di Acireale e Catalano di Pedara.

