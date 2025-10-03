Derby al Biazzo: Pro Ragusa-Frigintini, sfida di Promozione con alta tensione

Archiviata con entusiasmo la vittoria ai rigori in Coppa Italia, che è valsa il passaggio al secondo turno, il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa torna subito a concentrarsi sul campionato. Domani, sabato 4 ottobre, nell’anticipo della seconda giornata del girone D di Promozione, i rossoblù saranno di scena al “Biazzo” per affrontare il Pro Ragusa in un derby che promette spettacolo e tensione agonistica.

Una partita sulla carta complicata: i neroverdi di Alessandro Nigro sono considerati tra le squadre più attrezzate del torneo, costruite per puntare alle prime posizioni e al salto in Eccellenza. Ma i giovani modicani, rinfrancati dal recente successo in coppa, vogliono affrontare la sfida con coraggio e determinazione.

“Affrontiamo un’altra big del nostro girone – ha spiegato mister Ciccio Di Rosa –. Il Pro Ragusa ha in rosa giocatori di categoria e anche di livello superiore. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, crescere partita dopo partita e fare di queste sfide un motivo di orgoglio e di crescita. La Coppa Italia ci ha dato fiducia, adesso continuiamo a lavorare con umiltà e ambizione”.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15.30 allo stadio “Biazzo”. A dirigere l’incontro sarà l’agrigentino Yari Lauria, assistito da Fabrizio Narcisi e Gaetano Frazzetto, entrambi della sezione AIA di Ragusa.

