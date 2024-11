Denunciato 41enne per violazione della sorveglianza speciale a Ragusa

La Polizia di Stato di Ragusa, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura per la prevenzione dei reati, ha denunciato un uomo di 41 anni, ritenuto responsabile della violazione degli obblighi legati al regime di Sorveglianza Speciale.

L’episodio risale a qualche giorno fa, quando gli agenti della Squadra Volante, durante un’attività di controllo del territorio, si sono recati presso l’abitazione del soggetto per verificarne la presenza, come previsto dalle disposizioni imposte dalla misura restrittiva. Tuttavia, il 41enne non era in casa, contravvenendo così agli obblighi previsti dal regime di Sorveglianza Speciale.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, e il suo caso è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Questo episodio rientra in un quadro più ampio di attività di monitoraggio e prevenzione dei reati, con cui la Questura di Ragusa mira a garantire maggiore sicurezza sul territorio.

