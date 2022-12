Demiro Pozzebon al Modica Calcio

Dopo Daniele Ancione, il Modica piazza un altro colpo nel mercato invernale. Ed è un nome nobilissimo per la categoria: Demiro Pozzebon, è il nuovo attaccante rossoblù!

34 anni lo scorso 31 agosto, la storia di Pozzebon è fatta di gol e numeri sparsi fra B, C e D: 6 presenze e un gol in cadetteria con l’Avellino (decisivo per la vittoria irpina contro il Bologna, nella B 2014/2015), 120 presenze e 27 reti in C, 168 presenze e 46 gol in serie D, 20 presenze e 17 reti in Eccellenza.

Nato a Roma il 31 di agosto del 1988, Pozzebon arriva a Modica dalla Paganese, dopo avere giocato, lo scorso campionato di serie D, a Molfetta, segnando 9 reti con 35 ‘caps’. Alto 1 metro e 86 per 76 chili, attaccante di razza e di stazza, Pozzebon è un autentico lusso per l’Eccellenza siciliana, nobilitando il valore di questo campionato. Giocatore correttissimo -24 gialli e solo 4 rossi in oltre 300 gare giocate-, la sua storia parla di un gol ogni 3 partite in cui è sceso in campo, comprese quelle non disputate per intero. Pozzebon, ha giocato nel Luco Canistro, Montevarchi, Monteriggioni, Arezzo, Sansovino, Olbia dove realizzò 39 gol in 51 gare, creando appetito nell’Avellino che, stagione 2014/2015, lo prese in B. Poi, anni spesi a far gol e le fortune di L’Aquila, Lucchese, Messina -8 reti in 22 presenze in C-, Catania -2 gol in 15 apparizioni sempre in C-, Triestina, Bari, Gozzano, ancora Avellino, Bitonto, Molfetta e Pagani. La firma sul contratto lo lega al Modica in questa stagione di Eccellenza e segna il suo ritorno in Sicilia. Uno sforzo importante quello della proprietà del Modica, di Mattia Pitino, Danilo Radenza, Salvo Di Raimondo e Luca Gugliotta, per chiudere l’ingaggio di un giocatore di assoluto valore, un lusso per questo campionato e che da lustro importante alla squadra di Giancarlo Betta.