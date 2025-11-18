Demian Falla campione regionale 2025: papà Gianni completa il trionfo

Una città che si complimenta su una vittoria che vede padre e figlio accomunati dalla passione per l’Enduro. Gianni Falla, conosciuto come Fifì, e suo figlio Demian hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie al Campionato Regionale Enduro Sprint – Minienduro FMI, disputato il 15 e 16 novembre alla Diga San Giovanni di Naro in provincia di Agrigento.

Gianni Falla ha dominato nella categoria Super Veteran, mentre il giovane Demian ha centrato il titolo di Campione Regionale 2025 nella categoria minienduro cadetti 65. Un risultato straordinario che arricchisce una carriera sportiva già ricca di successi: quest’anno Demian ha ottenuto anche un eccellente 4º posto al Campionato Nazionale Minienduro. Il 31 ottobre scorso, il giovane talento è stato premiato a Noto con un attestato di merito dal Comitato Regionale Sicilia della FMI per aver rappresentato con onore la nostra Regione al Trofeo delle Regioni Minienduro Felice Manzoni. “Complimenti a Gianni, a Demian e al Fifì Racing Team – ha commentato il sindaco Mario Marino – questi sono esempi di passione, sacrificio e sportività che rendono orgogliosa tutta Scicli”.

© Riproduzione riservata