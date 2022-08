Deiezioni canine a Marina: altro che sciacquare la pipì con l’acqua!

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che ci scrive da Marina di Ragusa:

“A prima vista potrebbe sembrare il normale pacchetto, arido, non curato, ma normale, invece si tratta della discarica più grande a Marina delle deiezioni canine.



I proprieri portano i loro amati cani a sgambare e liberarsi in questo spazio, che giorno dopo giorno si arricchisce di nuove cacche, altro che sciacquare le tracce di pipì, come previsto dalla normativa.



Arrivano da ogni parte di Marina, spesso liberano i cani dalla tortura del guinzaglio e aspettano che le bestiole soddisfino i propri bisogni, nel frattempo ne approfittano per fare un’ultimo selfie o per chiamare gli amici al telefono, con il rischio che i cani liberi facciano del male a qualcuno.



Ma questo è tutto normale in questa ridente località dove devi stare sempre attento per non essere travolto da una bicicletta o un monopattino, che sono i veri padroni della strada, non ci sono zone pedonali interdette a questi mezzi che sfrecciano ad ogni ora del giorno è della notte, non ci sono sensi vietati, quando attraversi devi guardare bene a destra e sinistra”.