Davide Vavoli alla Virtus Ragusa

Davide Vavoli, un giovane talento nel mondo del basket italiano ,alla Virtus Ragusa. Nato a Fondi il 27 febbraio 2001, Vavoli è un giocatore versatile e atletico che può ricoprire ruoli sia da ala grande che da ala piccola. La sua duttilità in campo e le sue prestazioni eccellenti in campionato gli hanno guadagnato l’attenzione di diverse squadre.

Dopo essersi formato cestisticamente a Latina e aver seguito il percorso delle giovanili che lo ha portato fino alla serie A2, Vavoli ha iniziato a farsi notare come giocatore di talento. Ha giocato in diverse squadre, inclusa una stagione a Barcellona Pozzo di Gotto in serie B e successivamente a Cecina.

Le sue abilità sul campo hanno attirato l’attenzione della nazionale italiana U18, e Vavoli ha avuto l’onore di rappresentare il suo paese con la maglia azzurra.

Nel 2020, ha ricevuto l’opportunità di giocare nella serie A2 con la squadra di Ravenna, dimostrando il suo valore durante una stagione di gioco avvincente e un playoff emozionante con Tortona.

Successivamente, ha firmato un contratto con Lions Bisceglie, dove ha continuato a migliorare il suo gioco e a dimostrare rendimenti crescenti nei tempi medi di utilizzo, punti e rimbalzi.