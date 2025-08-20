David Trezeguet a Modica: l’ex bomber della Juventus incontra i tifosi

Un evento straordinario per gli appassionati di calcio e, in particolare, per i tifosi bianconeri: David Trezeguet, leggenda della Juventus e campione del mondo con la Francia nel 1998, sarà ospite dello Juventus Official Fan Club di Modica lunedì 1° settembre.

Un campione da record

Con 320 presenze e 171 gol in dieci stagioni con la maglia della Juventus, Trezeguet è ancora oggi il miglior marcatore straniero di sempre nella storia del club. La sua carriera è stata costellata di successi anche con la Nazionale francese, con cui ha conquistato sia il Mondiale del 1998 che l’Europeo del 2000.

L’incontro con i tifosi a Palazzo San Domenico

Prima della cena riservata ai soci del club, in programma al Modica Palace Hotel, Trezeguet incontrerà il pubblico nell’atrio di Palazzo San Domenico, a partire dalle 19.00. Sarà un’occasione unica per ascoltare i racconti del campione, ripercorrere la sua carriera e rivivere le emozioni di un amore che lo lega ancora alla maglia bianconera.

