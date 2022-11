Dario Costantino, nuovo allenatore del Vittoria: “Soddisfatto per come la squadra sta affrontando il nuovo corso”

“Abbiamo il compito di non sottovalutare i nostri avversari, chiunque siano. Ecco perché andremo a Vizzini consapevoli di affrontare una squadra ben messa in campo e che vorrà ribaltare la sconfitta di domenica scorsa a Vittoria”.

Sono le parole di mister Dario Costantino a poche ore dalla gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia, domenica pomeriggio a Vizzini.



“Dobbiamo scendere in campo senza pensare al risultato della gara di andata. Scevri da ogni pensiero, affronteremo i nostri avversari come abbiamo sempre fatto in Coppa ed in Campionato. Sono soddisfatto che, dal mio arrivo, la squadra sta reagendo positivamente ai nuovi metodi di allenamento. Tutti i ragazzi stanno dimostrando di un forte impegno quotidiano durante gli allenamenti e fuori dal contesto sportivo. Solo il lavoro, nel tempo, ci darà maggiore consapevolezza dei traguardi che possiamo raggiungere tutti insieme”.



Anche il Fabio D’Agosta ha voluto parlare della gara di domenica prossima a Vizzini. “Abbiamo il dovere di continuare a dare continuità al nostro lavoro iniziato con Mister Costantino. Nella gara di ritorno di Coppa Italia andremo a Vizzini per giocarci la nostra partita senza nasconderci dal nostro obiettivo, ma sempre con il massimo rispetto dei nostri avversari che hanno dimostrato di non essere arrivati agli ottavi di finale per caso”.

Intanto ieri pomeriggio è arrivato il responso medico per il futuro di Di Rosa. Il giocatore del Vittoria dovrà restare fuori per almeno sei mesi per curare il ginocchio da un brutto infortunio.