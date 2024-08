Daniele Cipolla all’Asd Ragusa Calcio

L’Asd Ragusa Calcio 1949 continua a rafforzare la propria squadra con un altro colpo di mercato di rilievo: l’ingaggio di Daniele Cipolla, classe 1998, proveniente dal Team Altamura in Serie D. Cipolla, fresco vincitore del campionato di Serie D con la squadra pugliese, rappresenta un acquisto di grande valore per le ambizioni del Ragusa, che punta a disputare un campionato di alto livello.

Nato a Cosenza e cresciuto nelle giovanili di Parma e Sassuolo, Cipolla è un centrocampista versatile, capace di ricoprire diverse posizioni in campo, dal centrocampo centrale o esterno fino al ruolo di difensore centrale. Dopo le sue prime esperienze nei campionati primavera, ha giocato in Serie C con il Rende, collezionando 28 presenze e partecipando ai play-off prima di retrocedere in Serie D. Successivamente, ha militato nel Sant’Agata e nella Paganese, dimostrando il suo valore e contribuendo al raggiungimento della zona play-off.

L’arrivo di Cipolla a Ragusa conferma le ambizioni della società azzurra di costruire una squadra competitiva. Il giocatore ha dichiarato di essere entusiasta del progetto e pronto a dare il massimo per contribuire al successo della squadra. Con l’esperienza accumulata e le sue capacità tecniche, Cipolla sarà senza dubbio un elemento chiave per il Ragusa nella prossima stagione.

