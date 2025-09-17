Dalle ipotesi alla certezza: l’incendio al nuovo McDonald’s è un atto criminale. Confermato il dolo, cresce l’allarme a Ragusa

All’alba di lunedì 15 settembre, il McDonald’s di Via La Pira a Ragusa è stato vittima di un incendio doloso, secondo quanto dichiarato dai vertici della società. I danni alla struttura sono stati significativi, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. L’episodio ha colpito dipendenti e clienti, generando una forte risposta di solidarietà da parte della comunità locale.

Il messaggio della società e la solidarietà immediata da parte della Confcommercio

In una nota diffusa sui social, la direzione del McDonald’s ha espresso gratitudine verso chi li ha supportati: “Negli scorsi giorni abbiamo vissuto un episodio che non avremmo mai voluto raccontare: un incendio doloso ha colpito il cantiere di Via La Pira, luogo dove stiamo costruendo con impegno e sacrificio il nostro secondo McDonald’s a Ragusa.

Un gesto grave, che va oltre il danno materiale e che lascia inevitabilmente segni emotivi, ma che non ci ha fermati: il nostro progetto continua, con ancora più determinazione. Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci sono stati vicini in questi giorni difficili e hanno mostrato la loro solidarietà. Un grazie particolare alla Confcommercio di Ragusa, nelle figure del presidente provinciale Gianluca Manenti e della presidente sezionale di Ragusa Rosamaria Chiaramonte, che hanno dimostrato immediata vicinanza e sensibilità. Prendiamo invece atto, con rammarico, dell’assenza di manifestazioni di solidarietà da parte della politica locale. Siamo convinti che, soprattutto in momenti come questi, sarebbe stato importante ricevere anche un segnale di attenzione istituzionale verso un’impresa ragusana che continua a investire e a creare occupazione sul territorio. Ci auguriamo che questo episodio possa diventare un’occasione di riflessione e di dialogo costruttivo: le aziende locali, che con sacrificio portano sviluppo e lavoro, hanno bisogno non solo del sostegno dei cittadini ma anche di quello delle istituzioni.”

Il messaggio di Confcommercio

Queste le parole espresse da ConfCommercio nell’immediatezza dei fatti.

“Confcommercio provinciale Ragusa esprime piena solidarietà alla proprietà del McDonald’s di via Giorgio La Pira, nel capoluogo ibleo, colpita, nelle prime ore di questa mattina, da un incendio che ha danneggiato parte della nuova struttura. In attesa di comunicazioni ufficiali, desta forte preoccupazione l’ipotesi che il rogo possa essere di natura dolosa, come suggeriscono le prime indagini delle forze dell’ordine. “Siamo vicini all’imprenditore vittima di questo grave episodio – dichiarano il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, e la presidente sezionale Rosamaria Chiaramonte – e ribadiamo che ogni atto intimidatorio nei confronti di chi investe e crea lavoro nel nostro territorio è assolutamente inaccettabile. Non possiamo consentire che simili gesti minino la serenità della comunità e il tessuto economico locale. Confcommercio si schiera al fianco di chi subisce intimidazioni e chiede che sia fatta piena luce su quanto accaduto, nella convinzione che la legalità e la sicurezza siano valori irrinunciabili per tutti”.

La solidarietà espressa dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì

“Fino all’ultimo abbiamo sperato che non fosse così ma adesso abbiamo ricevuto la conferma: l’incendio che ha colpito il cantiere di un nuovo punto vendita McDonald’s pare proprio avere origine dolosa.

Un fatto inquietante e che ci allarma, distante dalla storia e dalla cultura imprenditoriale della nostra città.

Esprimendo solidarietà alle vittime di un gesto vile, ci uniamo all’appello affinché venga fatta luce al più presto”.

Ripartenza e impegno per la comunità

Il McDonald’s di Via La Pira ha confermato che lavorerà per ripristinare quanto prima la piena operatività del locale, garantendo sicurezza e qualità ai clienti. L’impresa ribadisce il proprio impegno nel sostenere l’economia locale e i propri dipendenti, nonostante il grave episodio subito.

© Riproduzione riservata