Dalle foto di classe ai brindisi: la magia della reunion dei cinquantenni di Chiaramonte

Una serata che profuma di memoria, di sorrisi sinceri e di quel calore speciale che solo gli amici di un tempo sanno regalare. È così che i nati nel 1975 di Chiaramonte si è riunito. Nata da un’idea di Giovanella Zafferana, si è svolto un evento unico, riportando insieme – dopo anni – moltissimi dei nati nel 1975 delle storiche classi delle scuole medie: Corso A, B, C, D, E e F.

Un’idea semplice che diventa un grande ritrovo

La missione di Giovanella era chiara: rintracciare quanti più “ragazzi del ’75” possibile e creare un’occasione per ritrovarsi e celebrare un traguardo importante, quello del mezzo secolo. Un invito accolto con entusiasmo, tanto che all’appello hanno risposto circa 60 partecipanti, un risultato più che significativo per un evento che unisce generazioni e ricordi.

La cornice perfetta per una serata da ricordare

La scelta della location è ricaduta su un noto locale dell’hinterland di Chiaramonte, un luogo accogliente, immerso nella tranquillità e perfetto per un incontro all’insegna della convivialità. Gli ospiti hanno potuto degustare i vini della casa, accompagnati da una cena casereccia genuina, che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più familiare.

Musica, karaoke e risate: la serata si accende

A movimentare l’incontro ci hanno pensato Giuseppe Interlandi e Cutrera, che hanno animato la serata con musica, karaoke e momenti di puro divertimento.

Tra balli, canzoni di un tempo e risate contagiose, il gruppo ha vissuto un vero e proprio tuffo nel passato, ritrovando la stessa complicità di tanti anni fa.

Le foto delle “classi di una volta”: un patrimonio di ricordi

Molto apprezzato anche il momento dedicato alle fotografie: sono state scattate numerose immagini di gruppo, che rappresentano le storiche classi delle scuole medie. Un modo per fissare nel tempo questo nuovo capitolo, legando passato e presente.

Un’emozione speciale: il valore del mezzo secolo

In tanti hanno condiviso la stessa sensazione: festeggiare i 50 anni non è solo un traguardo anagrafico, ma un’occasione che invita a riflettere sul senso della vita, sulle esperienze vissute e sulle persone che hanno fatto parte del proprio cammino.

Un sentimento che ha attraversato la serata, rendendola non solo divertente, ma anche profondamente emozionante.

