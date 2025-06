Dalla Sicilia alla Sardegna in bici: l’impresa della Bike & Run Scicli si conclude dopo 550 km

Da sei giorni pedalano per le strade sarde, sul percorso che collega Cagliari a Santa Teresa di Gallura. Oggi, in serata, si dovrebbe raggiungere l’ultima meta dopo la partenza del viaggio sportivo ciclo-turistico, iniziato lo scorso 1° giugno. È una sfida che il gruppo di atleti della Bike & Run Scicli ha scelto di affrontare e che è arrivata alla conclusione. Partiti in nave dalla Sicilia, hanno percorso 550 chilometri in cinque tappe per raggiungere la costa nord della Sardegna.

Cinque in tutto le tappe, con una media di 110 chilometri al giorno e un totale di 550 chilometri, con picchi di 1.500 metri di altimetria e un dislivello complessivo di 5.500 metri.

I quattro performer sono Guglielmo Calabrese (presidente della Bike & Run Scicli), Carmelo Pulino, Salvatore Antonuccio e Felice Agosta, supportati da un pulmino al seguito, guidato da Carmelo Fidone.

Il gruppo ha già nel proprio curriculum diverse imprese sportive: il tour “Passaggio a Sud-Ovest”, da Scicli fino a Palermo, toccando le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta, con ritorno, e il tour “Ciclovia della Calabria”, lungo la dorsale calabra da sud a nord.

