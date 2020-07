Dalla Sicilia alla Russia, ripartono i campionati di poker - Ragusa Oggi

Dalla Sicilia alla Russia, ripartono i campionati di poker

I segnali di ripresa per le attività di vario genere passano anche dall’intrattenimento e, in particolare, dal poker, con il ritorno di alcuni attesi campionati aperti ai giocatori e agli appassionati di questa disciplina.

A partire dalla Sicilia che, grazie all’accordo tra il “Millions Sicily Club” di Caltanissetta e BetBull.it, rilancia nuove room, dotate di chips, sedie e tavoli del tutto rinnovati – sempre nel pieno rispetto del distanziamento sociale – , con tanto di vantaggi che spaziano dai classici bonus fino alla possibilità di agguantare dei ticket per i tornei europei “dal vivo”, come il celebre IPS di Rozvadov, presso il King’s Resort.

Dalla Sicilia, passando per la Repubblica Ceca, si arriva poi, sempre e comunque nell’ambito degli eventi live, fino alla Russia: nel casinò di Sochi, dal 2 all’11 ottobre 2020, si disputerà infatti, con tutta probabilità, una tappa dell’EPT ovvero l’European Poker Tour, celeberrimo circuito di poker sportivo, con all’attivo numerose edizioni di campionati di Texas hold’ em e di altre varianti.

Il posticipo di “PokerStars Players Championship” e di “EPT” di Barcellona al 2021, non è dunque più una preoccupazione per gli appassionati e per i giocatori di poker, che ora possono contare sulla ripresa, grazie anche a questi eventi.

Del resto, anche in ambito web, l’attenzione verso il poker non si è fermata: i tornei freeroll online non hanno infatti praticamente mai avuto uno stop durante l’estate, e i calendari sono stati aggiornati quotidianamente all’interno dei siti dei maggiori operatori del settore.

Una conferma che, del resto, viene anche dai numeri di giugno rispetto all’adesione a tornei virtuali: Agimeg parla, a tal proposito, di una spesa di 8,4 milioni di euro nel 2020, in crescita di oltre 54 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Anche gli avventori del poker online hanno continuato a seguire la propria passione, e continuano a farlo, come dimostrano le ricerche online degli utenti, in cerca di un confronto per decidere quale sia il miglior sito poker, tra bonus, montepremi, opzioni di sicurezza e app.

Dalle app ai social network il passo è breve, e in questo senso il poker, anche durante l’emergenza, è stato capace di convogliare dei fondi a scopo benefico, come ha dimostrato, del resto, il torneo online di Poker Stars denominato “Stars call for action”, il quale ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’attaccante Neymar, ma anche di Edward Norton, Kevin Pollak e altri.