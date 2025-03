Dalla Sicilia al Quirinale: uno sciclitano scelto per rappresentare l’Italia nei palazzi del potere

E’ Luca Arrabito il giovane sciclitano selezionato a fare parte della prestigiosa Fanfara a cavallo dei Lancieri di Montebello con sede a Roma. Un incarico prestigioso che porterà il Luca Arrabito a svolgere i propri compiti in seno agli organi costituzionali dello Stato quali la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Reggimento “Lancieri di Montebello” (8°), unità dell’Esercito Italiano, inquadrato nella Brigata “Granatieri di Sardegna” è di fatto il custode di oltre 300 anni di tradizioni della Cavalleria militare. Non a bordo di veicoli blindati altamente tecnologici ma in sella ai loro cavalli, appunto. Come prassi e antica tradizione il Reggimento Lancieri di Montebello svolge altresì i compiti di Alta Rappresentanza presso il Palazzo del Quirinale, della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e partecipa attivamente al rigido protocollo del Cerimoniale di Stato destinato alle massime Autorità politiche e militari.



