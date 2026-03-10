Dalla scuola di Cava d’Aliga al Senato: gli alunni di Scicli saranno premiati a Roma il 21 aprile

Un sogno che diventa realtà e che porterà dei giovani studenti siciliani direttamente nelle istituzioni della Repubblica. La classe V C del plesso di Cava d’Aliga dell’Istituto Comprensivo Elio Vittorini di Scicli ha vinto il concorso nazionale “Vorrei una legge che…”, promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Un risultato che riempie di orgoglio l’intera comunità scolastica e che offrirà ai ragazzi un’esperienza davvero speciale: il prossimo 21 aprile saranno ospiti a Roma, a Palazzo Madama, sede del Senato, dove riceveranno il premio direttamente dalle più alte cariche istituzionali.

Gli studenti sono stati guidati in questo percorso dalla docente Francesca Modica, con il supporto della dirigente scolastica Marisa Cannata. Attraverso il concorso, i ragazzi hanno avuto la possibilità di riflettere sul significato delle leggi e sul valore della partecipazione civica, immaginando e proponendo una norma capace di migliorare la società.

La vittoria rappresenta non solo un riconoscimento per l’impegno e la creatività degli studenti, ma anche un’occasione educativa unica. Visitare il Senato e partecipare a una cerimonia ufficiale significa entrare in contatto diretto con le istituzioni e comprendere più da vicino il funzionamento della democrazia.

Per i giovani protagonisti di questa esperienza sarà un momento indimenticabile, che resterà impresso nei loro ricordi di scuola. Un viaggio che nasce tra i banchi di una classe e che li porterà nel cuore della vita istituzionale del Paese, dimostrando che anche le idee dei più piccoli possono contribuire a costruire il futuro.

