Dalla prossima settimana anche in Sicilia arriva l’inverno: piogge, grandine, vento e anche neve a bassa quota

Dalla prossima settimana scoppia l’inverno. Quello vero, in tutta Italia. A partire da domani e nel corso della prossima settimana la corrente raggiungerà il Mediterraneo, aprendo ad una fase molto turbolenta con numerose perturbazioni che interesseranno l’Italia.



Si prevedono piogge, temporali, grandinate, venti a tratti burrascosi di Libeccio in particolare al Centrosud e sulle Isole Maggiori, con rischio nubifragi sul versante tirrenico. Sono previste anche nevicate nella seconda parte della settimana fin sotto i 1000m in tutto il sud, compresa la Sicilia.

Dopo il Nord, infatti, freddo e neve a quote basse potrebbero indugiare al Centrosud almeno fino al prossimo weekend, con temperature diffusamente sotto la media e gelate notturne.