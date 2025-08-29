Dalla gelosia al carcere: 29enne di Scicli condannato per minacce e atti persecutori

I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato un 29enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

L’uomo dovrà espiare una pena di 2 anni e 1 mese di reclusione, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria competente, a seguito delle condotte violente e prevaricatrici tenute nei confronti della propria compagna.

Le indagini e il processo a suo carico hanno fatto emergere un quadro di minacce verbali e fisiche che hanno costretto la vittima a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, vivendo in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo perseguitava la compagna presentandosi in maniera insistente nei luoghi da lei frequentati, in orari e modalità tali da minarne la serenità e la libertà personale.

Le condotte, risalenti all’estate del 2023, hanno portato all’emissione di un provvedimento restrittivo e, dopo le procedure di rito, il 29enne è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove sconterà la pena.

© Riproduzione riservata