Dal palco dell’Ariston alla cattedra del liceo classico di Modica: l’appello di Sayf. VIDEO

Se pensavate che il Festival di Sanremo 2026 fosse fatto solo di interviste, ospitate e drammi da classifica… è perché non avete ancora visto il video più importante dell’anno scolastico italiano……

Protagonista assoluto: Sayf.

Sì, proprio lui. Quello che ha praticamente sfiorato la vittoria del Festival (letteralmente: secondo posto, a un passo dalla gloria).

E cosa fa un artista dopo Sanremo? Concerti? Promozione? Interviste? No.

Salva una classe da un’interrogazione!

Con un video diventato subito virale (e già candidato a miglior opera umanitaria del 2026), Sayf ha lanciato un appello accorato alla professoressa Teresa della quarta B del liceo classico di Modica.

Il messaggio è semplice, diretto e profondamente disperato:

“Prof, domani è lunedì… non interroghi nessuno.”

Secondo quanto riferito — e interpretato con struggente partecipazione artistica — gli studenti sarebbero particolarmente esauriti e impreparati

Tradotto: situazione critica. Livello: interrogazione di latino post-Sanremo.

Il punto più alto del video? Il contrasto totale tra le due realtà:

da una parte Sayf, idolo del pubblico, dominatore del televoto e quasi vincitore del Festival

dall’altra una classe che domina… l’arte dell’impreparazione strategica

Una scena che sembra uscita da un film: il cantante che ha fatto emozionare l’Ariston ora lotta per una causa ancora più difficile… convincere una prof.

La domanda che tiene l’Italia con il fiato sospeso non è più “chi ha vinto Sanremo?”

Ma, la prof Teresa avrà pietà?

Perché diciamolo: resistere all’appello di uno che ha quasi vinto Sanremo è dura.

Resistere a una quarta B il lunedì mattina… forse ancora di più.

Nel frattempo, gli studenti sperano. Sayf (grande!) ha fatto la sua parte. Sempre che.. non sia un video generato dall’intelligenza artificiale, come anche qualcuno sospetta.

Ora la palla passa alla prof. E lì, si sa… non c’è televoto che tenga.

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