Dal nord al sud Italia. La Running Ispica partecipa alle corse su strada e fa risultati

di Pinella Drago – Impegno e successo. Tutto questo per gli atleti della società sportiva Running Ispica che hanno partecipato, nello scorso fine settimana, a diverse manifestazioni agonistiche. Dalla Wine Trail in Valtellina, alla 31ª Stracastellazzo a Castellazzo Bormido (Alessandria), al 2° Trail degli Iblei a Monterosso Almo ed alla Lumia Half Marathon e alla Lumia 10K di Avola. Sabato scorso a Sondrio, alla 13ª edizione della Valtellina Wine Trail 2025, nella distanza dei 21 km, Claudio Cavarra (SM45) ha chiuso la sua prova in 2h 56m, prendendo il “terzo tempo” che ogni anno la Rigamonti offre agli atleti provenienti da tutta Europa. Domenica scorsa a Castellazzo Bormido (Alessandria) la Running Ispica è stata alla 31ª Stracastellazzo, gara regionale organizzata dalla Verdenero ASD, su un tracciato prevalentemente sterrato di 10 km: in questa gara Corrado Giliberto (SM60) ha fermato il cronometro in 46m19s, ottenendo un ottimo risultato. Al 2° Trail degli Iblei di Monterosso almo, inserito nel Campionato Regionale Trail Sicilia Challenge, nella distanza dei 13 km con 700 m di dislivello positivo, Orazio Gisabella (SM60) ha chiuso con il tempo di 1h24m, classificandosi 15° assoluto e 1° di categoria. Una prova di forza e tecnica che conferma la sua eccellente preparazione atletica.

Ad Avola (Siracusa), alla Lumia Half Marathon ed alla Lumia 10K gli atleti hanno hanno brillato in diverse distanze. Nella Mezza maratona (21 km) ottima prestazione per Piero Carbonaro (SM40), che ha tagliato il traguardo in 1h46m43s; nella 10 km Danilo Iacono (SM35) ha conquistato il 3° posto di categoria con il tempo di 42m31s, dimostrando grande forma e tecnica. A seguire Peppe Armenia (SM35) – 6° cat. in 45m37s, Tonio Distefano (SM) – 5° cat. in 50m08s, Giovanni Offerta (SM) – 8° cat. in 1h02m59s, Giuseppe Pitino (SM60) – 21° cat. in 1h04m09s, Rosario Molino (SM55) – 33° cat. in 1h07m16s, Marta Lo Magno (SF) – 6ª cat. in 1h25m46s ed Attilio Bellomia (SM35) – 12° cat. in 1h25m47s. Questi due ultimi atleti sono una coppia sia nella vita che nello sport.



