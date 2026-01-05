Dal degrado alla rinascita: il campetto storico torna a vivere nel cuore di Scicli

Non solo la riqualificazione del vecchio lavatoio al quartiere Santa Maria La Nova in via Dolomiti, che da piazza Busacca collega la parte terminale della cava interamente costruita ed abitata, ora anche il campetto di calcio che è stato luogo di incontro di generazioni negli anni passati ed o ggi è in uno stato di abbandono. La somma destinata non è alta: appena 16.000 euro per eseguire la manutenzione straordinaria del piccolo impianto sportivo lasciato a se stesso e che, a lavori ultimati, potrebbe tornare ad essere punto di riferimento in città. Punto di riferimento per quei gruppi di appassionati che non chiedono grandi strutture ma che si accontentano, pur di esercitare il diritto allo sport, anche di piccoli luoghi di ricreazione. Un tempo nel piccolo campo di calcio di via Dolomiti si disputavano piccoli tornei amatoriali, piccoli ma carichi di una sana competitività. La decisione di intervenire per riqualificarlo, destinandogli la somma di poco meno di ventimila euro, fa pensare ad una altrettanta riqualificazione dell’intero quartiere di Santa Maria La Nova. E’ chiaro che l’antico lavatoio, risistemato e rimesso a nuovo, non potrà rimanere inutilizzato ed in balia dei vandali (magari lì si potrebbero tenere degli incontri culturali) ed è ovvio che si candida a diventare cuore pulsante del quartiere così come lo sarà il campetto di calcio una volta che sarà ristrutturato e sistemato dando la possibilità a tanti sportivi di calcare questo nuovo luogo sito nel centro cittadino a poche centinaia di metri da via Nazionale e piazza Busacca.

