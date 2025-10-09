Dal banco alla donazione: studenti modicani protagonisti del progetto AVIS

L’Avis di Modica al lavoro per sensibilizzare i più giovani alla donazione del sangue. Si è tenuto infatti un incontro di coordinamento con i referenti scolastici della città, segnando l’avvio ufficiale della nuova campagna di sensibilizzazione rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. All’incontro hanno partecipato alcuni membri del direttivo, i responsabili del progetto scuola di AVIS Modica, il direttore sanitario Giovanni Stracquadanio, insieme ai referenti degli istituti primari e secondari di primo grado e ai referenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per gli alunni della scuola primaria sarà proposto il libretto “Le cose che uniscono” di Francesco Ragusa, un progetto che parla di donazione attraverso il linguaggio della condivisione e della magia delle piccole azioni quotidiane. Ai bambini sarà chiesto di realizzare dei laboratori pratici per riflettere insieme sui temi della solidarietà. Per le scuole secondarie di primo grado è stata condivisa una proposta innovativa: oltre all’incontro tradizionale in classe, è stata pensata una visita guidata presso la sede AVIS. L’idea è quella di far conoscere da vicino ai ragazzi – in particolare alle terze classi – il luogo in cui avviene la donazione, avvicinandoli in modo concreto al gesto solidale. Per le scuole secondarie di secondo grado, invece, saranno gli operatori AVIS, insieme a un medico, a recarsi direttamente nelle classi per incontri mirati, con l’intento di informare e coinvolgere gli studenti maggiorenni o prossimi alla maggiore età.

© Riproduzione riservata