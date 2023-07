Dal 6 luglio tornano i saldi estivi: c’è cauto ottimismo fra i commercianti

C’è cauto ottimismo fra i commercianti siciliani che si apprestano ad entrare nella stagione dei saldi estivi che, ufficialmente, partiranno domani, 6 luglio. Secondo Salvatore Bivona, presidente regionale della Confederazione italiana esercenti commercianti, si prevede un aumento delle spese di circa il 20% rispetto all’anno precedente, il che rappresenta un incremento significativo, sebbene contenuto. Questa ripresa degli acquisti è favorita da diversi fattori, tra cui la presenza di grandi eventi che attraggono persone, soprattutto a Palermo, come rassegne letterarie, concerti, mostre d’arte e altre esibizioni culturali.

SALDI ESTIVI AIUTATI DAL DINAMISMO CULTURALE DELLE GRANDI CITTA’

Bivona sottolinea il dinamismo culturale senza precedenti nelle grandi città come Palermo e Catania, che contribuisce a esaltare le bellezze naturali, paesaggistiche e architettoniche dei territori siciliani. La decisione di avviare gli sconti il 6 luglio, presa dall’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo dopo un confronto con le associazioni di categoria, è condivisa dalla Confederazione italiana esercenti commercianti (Cidec). Inoltre, Bivona ritiene corrette le indicazioni dell’assessore sulla necessità di sostenere il commercio di vicinato, che rappresenta un importante valore sociale e conviviale.

I SALDI SI CONCLUDERANNO IL 15 SETTEMBRE

I saldi estivi in Sicilia si concluderanno il 15 settembre, ma è possibile effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. La Cidec si impegnerà a vigilare affinché vengano rispettate le regole sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite online, in modo da evitare pratiche scorrette come l’aumento dei prezzi prima dell’applicazione dello sconto. Queste pratiche ingannevoli non giovano al settore terziario, che è già stato fortemente colpito dalla mancata ripresa dovuta all’emergenza sanitaria.