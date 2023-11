Dal 2024 lettura dei contatori a regime con due rilevazioni nell’arco dell’anno. Iblea Acque detta le regole

Regole contenute nell’avviso che gli undici Comuni stanno rendendo pubblico per dare esatta conoscenza ai propri utenti di quanto accadrà con il passaggio dalla gestione in house dell’ente a quella della nuova società Iblea Acque spa. In applicazione del Regolamento del servizio idrico adottato dalla società dal 2024 “si andrà a regime e la lettura dei contatori sarà fatta due volte l’anno, a giugno ed a dicembre, per avere una cognizione esatta dei consumi effettuati da ciascun utente e da assoggettare a pagamento”.

Con un particolare ben preciso.

“Nel caso in cui dalle banche dati trasmesse dai Comuni risulta che non sia stato possibile rilevare la lettura del contatore o nel caso in cui lo stesso non è funzionante o manche del tutto, il consumo dell’acqua sarà stimato in base al valore di riferimento della tipologia di utentza attribuita all’utente – viene spiegato nell’avviso pubblico – verrà così applicata la tabella dei consumi medio annuo per tipologia di utenti conteggiati con la media storica più bassa per categoria. Nel prossimo futuro l’obiettivo da raggiungere il prima possibile per obbligo di legge sarà che ciascuna utenza dovrà essere dotata di un misuratore che dovrà permettere di leggere i metri cubi di acqua effettivamente consumati”.

I Comuni hanno già trasmesso le banche dati delle utenze agli uffici di Iblea Acque.

Dalla sede di Ragusa però fanno sapere che “i consumi per singoli utenti potrebbero in maniera residuale non essere aggiornati e pertanto la stima dei consumi effettuata potrebbe non corrispondere con i consumi reali di metri cubi di acqua consumata nel 2023. Per superare ogni presunzione dei consumi è in corso nelle prossime settimane la lettura dei contatori dei singoli utenti in ciascuno dei Comuni iblei per misurare l’effettivo consumo di metri cubi d’acqua a fine anno 2023. Escluso al momento solo il Comune di Vittoria che entrerà a fare parte della società Iblea Acqua spa nel mese di gennaio 2024.