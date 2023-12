Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, la Regione Siciliana riattiverà lo “Straccia bollo”

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, la Regione Siciliana riattiverà lo “Straccia bollo” insieme a due forme di sconti, come previsto dall’articolo 29 della legge di Stabilità regionale recentemente approvata dall’Assemblea regionale siciliana. Ai contribuenti che risultano in regola con il pagamento della tassa automobilistica sarà applicato uno sconto del 10%, al quale sarà possibile aggiungere un ulteriore 10% di riduzione del bollo per coloro che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo. Inoltre, è confermata la cancellazione di sanzioni e interessi per coloro che vogliono regolarizzare gli arretrati del bollo auto relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2022 entro i primi sei mesi del 2023.

LA MISURA

Grazie alla cancellazione di sanzioni e interessi dello “Straccia bollo”, i cittadini sono incentivati a ottemperare ai pagamenti fiscali. Le previsioni attuali indicano introiti per circa 425 milioni di euro, registrando un aumento del 30% rispetto al 2022. Questo aumento di entrate finanziarie sarà reinvestito dal governo Schifani in servizi per i cittadini e azioni a beneficio del territorio.