Da Scicli ai vertici regionali: Pietro Di Rosa vicepresidente delle Guide Sicilia

Dopo aver avuto l’incarico di ricoprire il ruolo di presidente provinciale, l’archeologo sciclitano Pietro Di Rosa è stato scelto alla carica di vice presidente regionale della Federazione Guide Sicilia (FGS) che, nei giorni scorsi, ha rinnovato il Consiglio direttivo. Pietro Di Rosa, dell’AGT Ragusa, è stato scelto per ricoprire e condividere la carica di vice presidente assieme a Sabrina Murgano dell’AGT Enna ed affiancare la neo presidentessa Giusy Belfiore dell’AGT Catania. Figure fondamentali nell’isola ed in tutta Italia, le guide professioniste sono di grande aiuto per la conoscenza di un territorio. La passione di Pietro Di Rosa a questo compito, delicato ed impegnativo, lo ha portato a raggiungere tappe importanti nel panorama del circuito turistico e della conoscenza archeologica del territorio.

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