In occasione della Festa del Papà, i Consultori familiari dell’ASP di Ragusa promuovono una serie di iniziative dedicate al ruolo paterno e alla relazione tra padri e figli. Gli appuntamenti, organizzati dall’U.O.S.D. Coordinamento Consultori, diretta dalla dottoressa Nunziata Pace, vogliono offrire ai genitori uno spazio di dialogo, ascolto e condivisione, valorizzando l’importanza della figura paterna […]
Da Scicli ai vertici regionali: Pietro Di Rosa vicepresidente delle Guide Sicilia
17 Mar 2026 16:25
Dopo aver avuto l’incarico di ricoprire il ruolo di presidente provinciale, l’archeologo sciclitano Pietro Di Rosa è stato scelto alla carica di vice presidente regionale della Federazione Guide Sicilia (FGS) che, nei giorni scorsi, ha rinnovato il Consiglio direttivo. Pietro Di Rosa, dell’AGT Ragusa, è stato scelto per ricoprire e condividere la carica di vice presidente assieme a Sabrina Murgano dell’AGT Enna ed affiancare la neo presidentessa Giusy Belfiore dell’AGT Catania. Figure fondamentali nell’isola ed in tutta Italia, le guide professioniste sono di grande aiuto per la conoscenza di un territorio. La passione di Pietro Di Rosa a questo compito, delicato ed impegnativo, lo ha portato a raggiungere tappe importanti nel panorama del circuito turistico e della conoscenza archeologica del territorio.
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