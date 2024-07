Da sabato 27 luglio la ZTL di Marina di Ragusa sarà regolamentata da varchi elettronici

A partire da sabato 27 luglio, la ZTL di Marina di Ragusa sarà regolamentata da varchi elettronici, come annunciato dal sindaco Peppe Cassì. Questa iniziativa segue l’attivazione tradizionale del weekend precedente e mira a migliorare il controllo degli accessi nella zona senza creare allarmismi. Ecco una panoramica delle nuove regole e dei cambiamenti.

Orari di attivazione delle ZTL

ZTL A (rossa) “Doria/Dandolo”: permanente, 0-24.

ZTL B (gialla) “Centro”: dal 27 luglio all’8 agosto e dal 17 agosto al 7 settembre: sabato e domenica, dalle ore 20 alle ore 03. Dal 9 agosto al 16 agosto: tutti i giorni, dalle ore 20 alle ore 03.

ZTL C (viola) “Piazza Malta”: dal 27 luglio all’8 agosto e dal 17 agosto al 7 settembre: sabato e domenica, dalle ore 20 alle ore 06. Dal 9 agosto al 16 agosto: tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 06.

Sistema di controllo

Il nuovo sistema sostituirà le transenne facilmente aggirabili con varchi elettronici dotati di telecamere per la lettura delle targhe e segnaletica bilingue colorata: verde quando l’accesso è libero e rosso quando è limitato agli aventi diritto.

Chi può accedere:

Residenti e/o loro congiunti, domiciliati e/o loro congiunti, proprietari di immobile e appartenenti al loro nucleo familiare, titolari, gestori o dipendenti di attività economiche, chi deve svolgere la propria attività professionale, corrieri e delivery, ospiti di attività ricettive, persone con ridotte capacità motorie, auto e mezzi elettrici, motocicli (solo nelle zone B e C, anche senza pass).

L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha sottolineato che l’obiettivo è moderare il traffico serale nei weekend e nella settimana di Ferragosto, quando la zona non può contenere tutto il traffico e i posti auto.

Pass e richieste

I pass rilasciati negli anni 2022 e 2023 rimarranno validi. Per richiedere nuovi pass, è possibile utilizzare il sito www.ragusapass.it. L’utente è autorizzato al momento della richiesta, e la Polizia Municipale verificherà successivamente le informazioni fornite. Assistenza per le richieste è disponibile presso la sede distaccata della Polizia Municipale in via Benedetto Brin 13/a, attiva tutte le mattine e il pomeriggio del martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Gli ospiti delle strutture ricettive avranno un pass provvisorio gestito dagli albergatori, valido dalla data del check-in fino alle 24.00 della data di check-out.

Il nuovo sistema sarà sperimentale per permettere miglioramenti progressivi e sarà in linea con il normale periodo di attivazione della ZTL a Marina. La sperimentazione avverrà durante il periodo di test effettivo e pochi giorni dopo l’attivazione del servizio di trasporto pubblico, che con la linea 11 collegherà Marina da est a ovest dalle 09.00 alle 00.20.

