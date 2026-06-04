Da Pozzallo a Ubisoft: Roberta Auteri realizza il sogno nel mondo dei videogiochi. VIDEO

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Cinque anni fa lasciava Pozzallo con una valigia piena di sogni e una direzione chiara: entrare nel mondo dello sviluppo videoludico. Oggi Roberta Auteri è riuscita a trasformare quella scelta in un percorso professionale concreto, diventando una giovane sviluppatrice in Ubisoft, una delle più importanti aziende al mondo nel settore dei videogiochi.

Il suo viaggio è iniziato con il trasferimento a Milano per frequentare l’Accademia Italiana Videogiochi (AIV), un passaggio decisivo per acquisire competenze tecniche e specialistiche nel settore. Studio, sacrificio e determinazione hanno rappresentato le basi di un percorso che, passo dopo passo, l’ha portata a entrare nel mondo del lavoro nel settore dei videogame.

L’ingresso in Ubisoft ha segnato una svolta decisiva. Dopo un primo anno di attività professionale affrontato con impegno e costanza, per Roberta è arrivato un traguardo importante: la partecipazione allo sviluppo del suo primo videogioco.

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, entrerà ufficialmente in produzione dal 1° ottobre 2026, rappresentando una tappa fondamentale non solo per la sua carriera, ma anche per il suo percorso personale e formativo.

La storia di Roberta Auteri racconta una traiettoria sempre più comune tra i giovani talenti italiani che scelgono di investire nella formazione specializzata per entrare in settori altamente competitivi come quello del gaming internazionale.

Dalla provincia siciliana ai grandi studi di produzione videoludica, il suo percorso dimostra come la combinazione di studio, passione e perseveranza possa aprire le porte a opportunità professionali di livello globale.

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