Da Modica Fiorella Mannoia rilancia il messaggio di pace su Gaza. Concerto emozionante

MODICA – È stata una serata di pura magia quella vissuta ieri a Marina di Modica, dove Fiorella Mannoia ha portato in scena il suo tour “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” all’Auditorium Mediterraneo, nell’ambito della rassegna estiva In Teatro Aperto della Fondazione Teatro Garibaldi. Un pubblico numerosissimo e caloroso ha accolto l’artista romana, confermando ancora una volta l’affetto che la lega da anni a questa terra e tributandole applausi scroscianti dall’inizio alla fine di un concerto che resterà nella memoria dell’estate iblea.

Accompagnata dall’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco De Bernardis, Mannoia ha attraversato le diverse stagioni della sua carriera con un’eleganza unica. I ventuno elementi dell’ensemble hanno reso i suoi brani più celebri, da Caffè nero bollente a Quello che le donne non dicono, da Il cielo d’Irlanda a Come si cambia, in una veste sinfonica che ha avvolto il pubblico in un turbine di emozioni. Non sono mancati i brani più recenti come Mariposa e Disobbedire, che hanno mostrato ancora una volta l’attualità della sua voce e del suo messaggio artistico.

L’energia della Mannoia, la sua intensità interpretativa e la forza poetica dei testi hanno trasformato il concerto in un viaggio collettivo, un dialogo continuo con gli spettatori sotto il cielo stellato di Marina di Modica. Ogni canzone è diventata racconto, emozione, memoria condivisa.

A rendere la serata ancora più significativa è stato il gesto finale dell’artista: indossando una maglietta con la scritta “Libertà per Gaza”, Fiorella Mannoia ha voluto lanciare un messaggio di pace e di solidarietà, ricordando come la musica non possa mai restare indifferente di fronte alle sofferenze del mondo. Un gesto che ha commosso e colpito il pubblico, suggellando un concerto già straordinario con una testimonianza di impegno civile e umano.

Con questo appuntamento, In Teatro Aperto conferma ancora una volta la capacità della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica di portare grandi eventi culturali in provincia, intrecciando musica, teatro e arte contemporanea in una programmazione di altissimo livello.

