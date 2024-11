Da marzo 2025 lavori notturni all’aeroporto di Catania. Si realizza la nuova pista

Lavori notturni all’aeroporto di Catania a partire dal 31 marzo fino al 30 ottobre 2025. Questo intervento, reso possibile dai fondi del PNRR, è finalizzato all’interramento della linea ferroviaria, necessario per la costruzione di una nuova pista di volo. I lavori saranno interrotti solo ad agosto. La pista dell’aeroporto di Catania sarà chiusa dalle ore 00:00 alle ore 6:00 del mattino per consentire lo svolgimento dei lavori di interramento della linea ferroviaria, propedeutici alla realizzazione della nuova pista di volo del piano di sviluppo dell’aeroporto Fontanarossa.

Il progetto

La pista resterà chiusura dalle 00:00 alle 6:00, per ridurre al minimo l’impatto sui voli e sul traffico passeggeri.

Il progetto coinvolge SAC (Società Aeroporto Catania), ENAC, RFI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’intervento contribuisce alla modernizzazione delle infrastrutture del Sud Italia, migliorando l’attrattività dell’aeroporto e sostenendo l’economia locale.

La nuova pista di volo rientra in una visione di lungo termine per aumentare la capacità e l’efficienza dello scalo. Questo progetto rappresenta una sinergia tra il settore ferroviario e quello aeroportuale, rafforzando il ruolo dell’Aeroporto di Catania come hub strategico nazionale e internazionale.

