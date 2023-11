Da Comiso si volerà anche per Malta

A poche settimane dall’annuncio ufficiale della programmazione voli Estate 2024 da Bari, Perugia, Comiso e Trapani per Lampedusa, Hellofly, la compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, è già al lavoro per ultimare il caricamento di due nuove rotte sui propri sistemi di prenotazione.Si tratta della Malta-Lampedusa e della Malta-Comiso che saranno entrambe attive dal 24 giugno fino alla terza settimana di ottobre, con un comodo collegamento bisettimanale (lunedì e venerdì) operato da un aeromobile ATR 42-500 della società partner Nyxair.

Novità anticipate di recente nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso l’Aeroporto di Lampedusa alla presenza degli operatori incoming del territorio e che ha visto Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly, affiancato per l’occasione da Angelo Lo Bianco, Direttore Commerciale della ITALGSA, società che curerà la commercializzazione dell’intera offerta in portfolio del vettore maltese relativamente al mercato agenziale e dei tour operator nelle aree in prossimità degli scali coinvolti.

«Come già condiviso durante il TTG di Rimini sia con la stampa sia con il trade, a partire dal prossimo mese di giugno, grazie alla sinergia con AST Aeroservizi che ringrazio per aver organizzato questa conferenza di presentazione, saremo in grado di posizionare un aeromobile da 48 posti presso lo scalo di Lampedusa» – spiega Longo, che aggiunge – «Questi nuovi voli che collegheranno Malta con Comiso e Lampedusa certificano la nostra volontà di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento come compagnia regional di riferimento per l’utenza diretta e gli operatori sia italiani che maltesi».