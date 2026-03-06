In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
Da Comiso a Scicli: “Una scusa… AttempAtA!” arriva all’Officinoff
06 Mar 2026 16:16
Con “Una scusa…AttempAtA!”, tratto da “Il fidanzato ideale” di Stefania De Ruvo, domani con inizio alle 18.30, nello spazio teatrale di Officinoff in via dei Lillà a Scicli serata di teatro con un ricco parterre di attori. Dopo l’esibizione alla fine dello scorso mese di gennaio al teatro Nasello di Comiso, il lavoro teatrale viene presentato a Scicli. Sul palco saliranno Aurora Principle, Carmela Amenta, Cinzia Rapisarda, Sara Torneo, Sebastiano Romano e Samuele Bascetta. Le coreografie sono di Fabiana Mangiafico e la regia di Francesco Torneo.
