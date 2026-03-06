Da Comiso a Scicli: “Una scusa… AttempAtA!” arriva all’Officinoff

Con “Una scusa…AttempAtA!”, tratto da “Il fidanzato ideale” di Stefania De Ruvo, domani con inizio alle 18.30, nello spazio teatrale di Officinoff in via dei Lillà a Scicli serata di teatro con un ricco parterre di attori. Dopo l’esibizione alla fine dello scorso mese di gennaio al teatro Nasello di Comiso, il lavoro teatrale viene presentato a Scicli. Sul palco saliranno Aurora Principle, Carmela Amenta, Cinzia Rapisarda, Sara Torneo, Sebastiano Romano e Samuele Bascetta. Le coreografie sono di Fabiana Mangiafico e la regia di Francesco Torneo.

