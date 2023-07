Da Catania, navette gratuite per raggiungere gli scali di Comiso, Palermo e Trapani

Un servizio di navette gratuite dall’Aeroporto di Catania per Comiso, Palermo e Trapani al fine di ridurre i disagi dei passeggeri in seguito all’incendio che ha coinvolto il terminal C. Questa iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e con il supporto del presidente della Regione. A comunicarlo, la SAC.

MONITORARE IL PROPRIO VOLO

I primi autobus sono partiti stamattina verso le tre destinazioni e altri saranno disponibili per l’intera giornata, a seconda delle informazioni fornite dalle compagnie aeree e della domanda dei passeggeri. Il servizio di navette continuerà anche nei prossimi giorni.

Nonostante l’introduzione di questo servizio, si consiglia comunque ai passeggeri di contattare direttamente le compagnie aeree per ottenere informazioni aggiornate sul proprio volo e gli eventuali cambiamenti.