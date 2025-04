Curiosità nel cielo di Ragusa: ecco perché un elicottero lo sorvola

Un elicottero dei Vigili del Fuoco da alcune ore sorvola la città di Ragusa, attirando l’attenzione e alimentando la curiosità dei ragusani e le ipotesi più disparate.



Si tratta, in realtà, di un volo di ordinaria amministrazione, inserito nel quadro delle normali attività di addestramento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nessun incendio nei boschi, nessuna operazione di soccorso spettacolare, nessun rischio imminente per i cittadini: solo l’allenamento silenzioso di chi, ogni giorno, si prepara a proteggere vite e territorio.

Foto: repertorio



Non è raro, infatti, che in periodi come questo i Vigili del Fuoco intensifichino le esercitazioni, anche in volo, per affinare tecniche, tempistiche e coordinamento. Un investimento invisibile, ma prezioso, sulla sicurezza collettiva.

© Riproduzione riservata